Los hutíes advierten de que "todas las aerolíneas" que operen en el espacio aéreo saudí son "objetivos potenciales"

Archivo - El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari - Mohammed Mohammed / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari, ha advertido este domingo a "todas las compañías aéreas" y sus a trabajadores del riesgo de operar en territorio saudí, asegurando que podrían ser objetivos "potenciales" de la milicia, después de que al menos doce personas han muerto y 309 más han resultado heridas en un ataque lanzado este sábado por los hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad.

"Las Fuerzas Armadas de Yemen reiteran su advertencia a todas las compañías aéreas, expertos, empleados, trabajadores y viajeros para que no utilicen los aeropuertos ni el espacio aéreo saudíes, ya que son objetivos potenciales y lugares donde nuestras fuerzas pueden llevar a cabo operaciones, con la excepción de los aeropuertos de La Meca y Medina", ha afirmado el portavoz castrense en un breve comunicado difundido en redes sociales.

En la misma nota, Sari ha responsabilizado además a las autoridades saudíes de las posibles consecuencias de "cualquier intento fallido de interceptación", al tiempo que ha instado a Gobierno, profesionales del sector y población a no tomar en vano su aviso. "Instamos a todos a que se tomen en serio nuestras advertencias", ha agregado.

El representante de las fuerzas hutíes ha reiterado asimismo el "compromiso" ya declarado del grupo insurgente, subrayando que continuarán con sus acciones "aeropuerto por aeropuerto, bloqueo por bloqueo y escalada por escalada, hasta que se alcancen sus objetivos".

No obstante, el portavoz no ha aludido en su mensaje al ataque de este sábado, que --además de los doce muertos y más de 300 heridos-- ha provocado la evacuación de parte de las instalaciones del Aeropuerto Rey Jalid y la cancelación de algunos vuelos.

La Autoridad General de la Aviación Civil saudí (GACA) ha aclarado que entre los fallecidos había cuatro ciudadanos saudíes y residentes de las siguientes nacionalidades: dos bangladeshíes, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio, un palestino y un sudanés. Además, ha señalado que algunos de los heridos se encuentran "en estado crítico".