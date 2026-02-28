Los hutíes denuncian la operación de EEUU e Israel contra Irán como el "preludio" de una conquista regional

Archivo - Imagen de archivo de simpatizantes de los hutíes en Yemen - Europa Press/Contacto/Mohammed Mohammed - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El movimiento hutí de Yemen ha denunciado que el ataque masivo desencadenado este sábado por Estados Unidos e Israel contra los centros de poder en Irán no es más que el "preludio" de una campaña destinada en último término a "subyugar" la región entera de Oriente Próximo.

Los hutíes, en un comunicado publicado por su agencia oficial SANA, han condenado sin paliativos "la traicionera y criminal agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica de Irán", que ha descrito como "una escandalosa desviación de las leyes internacionales" que pone de manifiesto "la verdadera naturaleza de Estados Unidos e Israel como dos potencias agresivas que ignoran las leyes y los valores humanitarios".

Los hutíes, aliados tradicionales de Irán y protagonistas de varias campañas de ataques tanto contra Israel como la navegación en el Mar Rojo (en solidaridad, afirmaron en un primer momento, con la causa palestina en la guerra de Gaza) declaran su "firme solidaridad con la República Islámica de Irán, sus líderes, su gobierno y su pueblo, afirmando su legítimo derecho a defender su soberanía y seguridad".

Por todo ello, los hutíes ven que esta operación no es más que un "paso adelante en un proyecto estadounidense-israelí destinado a subyugar la región y permitir que la entidad israelí imponga su dominio".

Los hutíes avisan a todos los vecinos de Irán que esta operación no solo se dirige únicamente contra la repúblic islámica "sino que constituye el preludio de un plan más amplio para remodelar la región y despojarla de sus elementos de fuerza, atacando uno de los obstáculos estratégicos más importantes para la expansión del proyecto sionista".

Así, los hutíes avisan a los países de la región "que no traten esta agresión como un asunto ajeno a ellos" y que "cualquier silencio o confianza en la protección estadounidense es una apuesta perdedora que arrastrará a la región a más tensión y caos y otorgará a la entidad israelí una oportunidad más amplia para implementar sus planes".