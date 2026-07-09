Imputado en EEUU un líder criminal de India por el asesinato de un influyente activista sij en Canadá

Archivo - Cartel del lider sij Hardeep Singh Nijjar en Surrey, Columbia Británica, Canadá. - Europa Press/Contacto/Ethan Cairns - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Estados Unidos ha imputado al líder criminal indio Lawrence Bishnoi y varios de sus asociados por supuestamente orquestar el asesinato del influyente activista sij Hardeep Singh Nijjar en junio de 2023 en un tiroteo registrado en la región canadiense de Columbia Británica, en un caso que provocó fuertes tensiones diplomáticas entre India y Canadá.

Fiscales estadounidenses han indicado que esta imputación es resultado de largas investigaciones sobre el grupo criminal, que Bishnoi sigue encabezando desde una prisión en India, y que estaría involucrado en delitos de extorsión, asesinatos y tráfico de drogas.

La imputación acusa a Bishnoi y a Satinderjeet Singh de "haber ordenado el asesinato de Nijjar a las afueras de un templo sij en el suburbio de Surrey, en Columbia Británica", según documentos judiciales a los que ha tenido acceso la cadena de televisión CNN, que apunta a que el conocido gángster indio habría dirigido la operación desde la cárcel mediante el uso de teléfonos introducidos de contrabando en la prisión.

Desde allí habría podido enviar fotografías e información concreta sobre los lugares que la víctima solía transitar para "facilitar su asesinato". Mientras, Singh, asociado de Bishnoi, habría dirigido las operaciones desde Norteamérica.

La muerte de Nijjar provocó una crisis diplomática entre Canadá e India después de que el entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmara que había indicios de que tras su asesinato se encontraban en realidad agentes del Gobierno indio, unas acusaciones que Nueva Delhi tildó de "absurdas".

Nijjar, que era ciudadano canadiense, fue líder de la Fuerza de los Tigres de Jalistán, un grupo independentista que aspira a la independencia del histórico Imperio Sij en Jalistán y que había preparado atentados en la provincia de Punyab.