India anuncia la liberación en Irán de diez marineros indios detenidos en julio de 2025

Archivo - El primer ministro de India, Narendra Modi. - Kin Cheung/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han anunciado la liberación en Irán de diez marineros indios detenidos en julio de 2025 tras la interceptación de un petrolero cerca del puerto de Jask, sin que el Gobierno iraní se haya pronunciado por el momento sobre la situación, a la que se ha llegado tras "interacciones diplomáticas y esfuerzos coordinados" desde Nueva Delhi.

La Dirección General de la Marina Mercante de India, dependiente del Gobierno indio, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los diez marineros del 'MV Harbour Phoenix' han sido liberados tras "ser detenidos, arrestados y encarcelados en Irán tras la interceptación de su buque cerca del puerto de Jask en julio de 2025".

Así, ha indicado que esto ha sido posible tras contactos diplomáticos por parte del Gobierno de India, la compañía propietaria del buque y "otros actores", antes de reiterar su "compromiso inamovible" con "el bienestar, seguridad y protección de los marineros indios en todo el mundo".

Por último, el organismo ha hecho hincapié en que "se están coordinando las acciones necesarias para el retorno a India de la tripulación", sin dar detalles sobre dónde se encuentran en este momento y para cuándo está prevista su repatriación desde territorio iraní.