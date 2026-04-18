India convoca al embajador de Irán en protesta por los disparos contra sus petroleros en Ormuz

Imagen de archivo de un petrolero en Maharastra (India) - Europa Press/Contacto/Ashish Vaishnav

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de India ha anunciado la convocatoria del embajador de Irán en el país para protestar por el incidente de hace unas horas en el estrecho de Ormuz, cuando supuestamente dos patrulleras iraníes han abierto fuego de advertencia contra dos petroleros de bandera india, que han tenido que retroceder por el paso, de nuevo bloqueado por las autoridades iraníes en el marco de su conflicto con Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores indio ha confirmado la convocatoria el embajador en Nueva Delhi, Mohamad Fathali, a quien el titular de la cartera, Subrahmanyam Jaishankar, ha trasladado su "preocupación" por el incidente que ha involucrado "a dos buques con bandera india en el estrecho de Ormuz", sin víctimas que lamentar.

Jaishankar "señaló la importancia que India concede a la seguridad de la navegación mercante y de los marineros, y recordó que Irán ya había facilitado el paso seguro de varios barcos con destino a India".

El ministro de Exteriores indio, por último, ha calificó el incidente de "grave" y pedido al embajador que traslade a las autoridades de Teherán la necesidad urgente de "comenzar a facilitar el paso de los barcos con destino a India a través del estrecho lo antes posible".

India, cabe recordar, era uno de los países que había firmado acuerdos bilaterales con Irán para atravesar sin problemas el estrecho durante el primer bloqueo que impusieron las autoridades iraníes.