India despliega 23.000 agentes en Nueva Delhi de cara a las protestas de este sábado

Imagen de archivo de militares de India. - Basit Zargar / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han anunciado este viernes el despliegue de unos 23.000 agentes de Policía y militares en la capital, Nueva Delhi, de cara a las protestas convocadas para este sábado por el movimiento Partido de las Cucarachas (CJP) y que no cuenta con la autorización de los organismos pertinentes debido a que no se han cumplido los plazos.

Está previsto que los miembros del movimiento vuelvan a exigir mañana la dimisión del jefe de la Comisión Electoral del país, Gyanesh Kumar, nombrado en el cargo por el primer ministro, Narendra Modi, y acusado de manipular el censo electoral para beneficiar a la formación del primer ministro.

Todo apunta a que se producirán suspensiones y cierres de servicios, especialmente de trenes y metro, unos cortes que podrían exacerbarse habida cuenta de la falta de permiso por parte de los convocantes y ante el desarrollo de las anteriores protestas registradas en el país, en las que se han registrado supuestas violaciones.

Se estima que sean 57 las estaciones de metro que se vean afectadas por las manifestaciones, por lo que todas ellas permanecerán cerradas desde las 21.00 horas (hora local) de este viernes.

El portavoz y dirigente del movimiento, Deepak Baliyan, ha sido puesto en libertad tras ser detenido por la Policía del estado de Rajastán, en el oeste del país. Baliyan no se ha pronunciado hasta el momento sobre lo sucedido, pero ha alertado de que su teléfono ha quedado destrozado.