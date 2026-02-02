Irak abre "procedimientos de investigación" a cerca de 1.400 miembros de Estado Islámico entregados desde Siria

Archivo - Un militar del Ejército de Irak en la capital, Bagdad (archivo) - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irak han anunciado este lunes el inicio de "procedimientos de investigación" contra cerca de 1.400 presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico recientemente trasladados al país desde prisiones en Siria que hasta ahora estaban bajo control de las autoridades semiautónomas kurdas.

El Consejo Judicial Supremo ha indicado en un comunicado que estos procedimientos están siendo llevados a cabo contra 1.387 miembros del grupo yihadista "recientemente entregados desde centros de detención en territorio sirio", antes de resaltar que "serán llevados a cabo bajo los marcos legales y humanitarios en vigor y en línea con las leyes nacionales y los estándares internacionales".

"Estos procedimientos se enmarcan en los esfuerzo de Irak para completar las investigaciones y que los implicados en crímenes cometidos por Estado Islámico rindan cuentas", ha señalado, al tiempo que ha apuntado a una "coordinación internacional" para "abordar el caso de los elementos de Estado Islámico y sus crímenes, que alcanzan el rango de genocidio y crímenes contra la humanidad".

Por último, ha hecho hincapié en que Irak espera la entrega desde prisiones en Siria de "más de 7.000 miembros de la entidad terrorista Estado Islámico" y ha subrayado que las autoridades judiciales del país "trabajarán para documentar y entregar documentos y pruebas archivadas a los organismos de investigación y a los tribunales" para que sean juzgados.

El acuerdo para la entrega de estas más de 7.000 personas fue alcanzado entre Irak y Estados Unidos, después de que Washington pusiera fin a su apoyo a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG) tras la reciente ofensiva de las fuerzas vinculadas a las nuevas autoridades en Siria.

Las FDS y el Gobierno sirio anunciaron la semana pasada un acuerdo de alto el fuego que incluye un "entendimiento" a nivel militar, sobre todo la esperada integración de las fuerzas kurdas en la estructura del Ejército sirio, y a nivel político, la incorporación de las autoridades kurdas del noreste de Siria al ordenamiento nacional.

El pacto fue alcanzado tras la reciente ofensiva de las fuerzas que componen ahora las tropas sirias para forzar a las FDS a aceptar su reintegración y a entregar las zonas que controlan a las autoridades de Damasco, lideradas desde la caída del régimen de Bashar al Assad por Ahmed al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).