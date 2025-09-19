Irak anuncia la muerte de un importante miembro de Estado Islámico en una operación en Siria

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Irak han anunciado este viernes la muerte de un importante miembro del grupo terrorista Estado Islámico, Omar Abdelqader Basam, conocido también como Abdulrahman al Halabi, durante una operación llevada a cabo en Siria en coordinación con las fuerzas de la coalición internacional.

Abdelqader Basam era jefe de operaciones externas y seguridad del grupo. Entre sus funciones estaban supervisar ataques en varios países, incluyendo el bombardeo de la Embajada de Irán en Líbano, y planificar una serie de operaciones terroristas en Europa y Estados Unidos que fueron frustradas por la Inteligencia iraquí.

El ataque, que representa una "gran pérdida estratégica" para el grupo yihadista, ha sido realizado gracias a un cuidadoso seguimiento de Inteligencia que duro varios meses y que permitió "identificar los movimientos del objetivo y su ubicación", según ha detallado el Servicio Antiterrorista de Irak en un comunicado.

Las autoridades iraquíes han afirmado además que la muerte de este importante terrorista se produce tras una serie de "operaciones exitosas" llevadas a cabo en los últimos meses que han permitido eliminar a un total de seis líderes del grupo yihadista.

Más tarde, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado en un comunicado que el terrorista "representaba una amenaza directa para territorio estadounidense" y su muerte "interrumpe la capacidad del grupo para planear y llevar a cabo futuros ataques que amenacen" tanto a Washington como a sus socios.

"No cederemos en nuestra persecución de terroristas que buscan atacar a Estados Unidos, a nuestras fuerzas armadas o a nuestros aliados y socios en el extranjero", ha asegurado el almirante Brad Cooper en un comunicado publicado por el organismo.

Esta operación se produce después de que las fuerzas estadounidenses desplegadas en Irak iniciaran a finales de agosto la primera etapa de su retirada de la base militar iraquí de Ain al Asad, en el oeste del país, y de la base aérea secundaria de Victoria, cerca del aeropuerto de la capital, Bagdad.

El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha defendido que la salida de la coalición internacional contra Estado Islámico encabezada por Estados Unidos --en la que hay integrados militares españoles-- es una necesidad para la seguridad y la estabilidad" del país.

El Gobierno de Irak se ha mostrado muy crítico con Estados Unidos por sus ataques a milicias proiraníes --que son responsables de atacar bases y objetivos estadounidenses en respuesta al apoyo de Washington a Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza-- en territorio iraquí.