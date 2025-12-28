Irak planea un encuentro bilateral entre EEUU e Irán en Bagdad: "Ambas partes han expresado su voluntad de participar"

Archivo - Bandera de Irak - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, ha informado este sábado de que su Ejecutivo está intentando reunir a delegaciones de Estados Unidos e Irán en Bagdad para facilitar un diálogo bilateral, y ha destacado la disposición de ambas partes a mantener negociaciones en la capital iraquí por la "singularidad" de sus relaciones con ambas potencias.

Al Sudani ha señalado que las relaciones sólidas de Irak con Washington y Teherán le han permitido desempeñar un papel activo en la promoción del acercamiento entre los dos países. "Hemos continuado los esfuerzos para organizar un encuentro bilateral en Bagdad. Estamos intentando comunicarnos al más alto nivel (...), el asunto requiere algunas garantías porque ha habido diálogos en otros países, pero los compromisos han estado acompañados de amenazas e intimidación", ha argumentado el jefe de Gobierno iraquí durante una entrevista para Al Mayadeen.

Según ha explicado, los representantes estadounidenses estarían dispuestos a sostener conversaciones directas con Irán en Bagdad, tema que fue abordado ya durante la visita del enviado especial de EEUU para Siria y Líbano, Tom Barrack, a Irak a finales de noviembre.

El primer ministro ha añadido que, además, Irán habría aceptado mantener negociaciones serias basadas en la confianza, sin imponer condiciones previas ni recurrir a amenazas. A este respecto, ha recomendado que Estados Unidos trate a Irán con respeto y evite cualquier forma intimidación, ya que un clima de agresión militar impediría el diálogo constructivo.

A finales de diciembre, la enviada adjunta estadounidense para Oriente Medio, Morgan Ortagus, manifestó la disposición de su país a conversar directamente con Irán, instando a la república islámica a aceptar la "mano tendida de la diplomacia". En respuesta, el titular de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió a Washington de que no podría engañar al mundo con esas declaraciones.

Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó bombardeos sobre las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Isfahán y Natanz, a pesar de que la inteligencia estadounidense había concluido que Irán no buscaba armas nucleares. En represalia, Irán atacó una base militar de EEUU en Catar, mientras la acción estadounidense fue condenada por Rusia, China y otras naciones.

Este podría ser el primer reconocimiento público de que Irak está asumiendo un papel diplomático fundamental en la región, en el marco de un trasfondo más amplio y complejo, que va más allá del choque entre EEUU e Irán, incluyendo enfrentamientos previos entre Israel e Irán. En junio, Israel atacó objetivos iraníes bajo el argumento de que Teherán estaba cerca de desarrollar armas nucleares. Irán, por su parte, ha negado en reiteradas ocasiones que su programa tenga fines militares y ha respondido con ataques con misiles contra bases israelíes.

Las declaraciones de Al Sudani llegan después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, haya considerado este sábado que Irán está haciendo frente a una "guerra total" por parte de Estados Unidos, Israel y Europa, más de seis meses después de los ataques israelíes y estadounidenses contra el país centroasiático y tras el restablecimiento de las sanciones de la ONU contra Teherán por parte de países europeos.

Para el presidente iraní, "esta guerra es peor que la guerra en Irak", conflicto que se cobró cientos de miles de vidas en la década de 1980 entre ambos países vecinos: "Aquí nos están asediando por todos los medios, poniéndonos en dificultades, creando problemas, en términos de subsistencia, de cultura, de política, y de seguridad", ha lamentado.

No obstante, ha asegurado que las Fuerzas Armadas iraníes son actualmente "más fuertes que cuando (les) atacaron", tanto en términos de equipo como de personal, por lo que, si Israel y Estados Unidos deciden volver a bombardear objetivos en su territorio, "se enfrentarán a una respuesta más decisiva".