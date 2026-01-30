El Parlamento de Irán planea responder a la UE y declarar "terroristas" a los ejércitos europeos

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una entrevista en Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha mostrado dispuesto este viernes a iniciar negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos siempre que Washington deje de lado las exigencias "unilaterales" y se tengan en cuenta las preocupaciones "legítimas" de Teherán tras las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Tras reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan, en la ciudad de Estambul, Araqchi ha afirmado que Teherán actuará "con seriedad en la defensa de su soberanía y seguridad nacional", mientras que "se mantiene firme en el uso de la diplomacia para asegurar los intereses de la nación iraní y preservar la paz y seguridad regionales".

En este sentido, ha reiterado que Irán está dispuesto a entrar en las negociaciones, siempre y cuando "se desarrollen desde una posición de igualdad, sobre la base de intereses mutuos y con respeto mutuo", según ha recogido la agencia de noticias IRNA.

"Una negociación basada en amenazas, intimidación y exigencias unilaterales e ilegítimas no puede ser eficaz, y la República Islámica de Irán ciertamente no tolerará tales enfoques", ha expresado el ministro, criticando la postura contradictoria de Estados Unidos.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha mantenido este mismo viernes una llamada con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en la que se ha ofrecido para mediar con Estados Unidos ante las crecientes tensiones entre ambos países.

Trump ha amenazado recientemente a Teherán con hacer uso de una flota "mayor" que la enviada a Venezuela de cara al ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha asegurado que habrá un ataque "mucho peor" al ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

El magnate hizo referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel que dejó más de 1.100 muertos y llevó a Teherán a lanzar cientos de misiles y drones contra territorio israelí.

Por su parte, la República Islámica ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump.