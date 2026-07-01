Irán acuerda en Qatar un canal de comunicación para abordar incumplimientos del acuerdo con EEUU

Archivo - El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha informado de la apertura de un "canal de comunicación" para reportar incumplimientos del acuerdo preliminar alcanzado el 18 de junio con Estados Unidos, tras reunirse este miércoles con delegaciones de Pakistán y Qatar en la capital de este último país, Doha.

"Las delegaciones de los tres países --Irán, Qatar y Pakistán-- celebraron dos reuniones (...) Se decidió que se establecerá un canal de comunicación inmediata del grupo de seguimiento", ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB, incidiendo así en que no ha habido ningún encuentro con los representantes estadounidenses en la ciudad qatarí.

El viceministro ha indicado que este canal de comunicación servirá para "documentar oficialmente" las "deficiencias" del memorando de entendimiento con el objetivo de que sean revisadas y "resueltas".

En dicho encuentro, ha precisado Gharibabadi, la delegación iraní puso sobre la mesa el "incumplimiento" por parte de Washington del primero de los 14 puntos del acuerdo, que establece el fin de las hostilidades en todos los países afectados por el conflicto desatado el 28 de febrero, además de "las medidas de Estados Unidos para reforzar su presencia militar en la región, algunas declaraciones amenazantes e intervencionistas por parte de (sus) responsables".

Mientras, tras otra reunión con los representantes de Qatar, el viceministro de Exteriores iraní ha señalado que parte de los 6.000 millones de dólares en activos iraníes congelados se emplearán para comprar los bienes que su país necesita.