Irán acusa a EEUU de violar su espacio aéreo y asegura que se reserva "el derecho a responder"

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha acusado este martes a Estados Unidos de violar su espacio aéreo en el sur del país y ha asegurado que se reserva "el derecho a responder", después de que el Ejército estadounidense lanzara bombardeos contra puntos del país a pesar del alto el fuego en vigor y las negociaciones en marcha para intentar lograr un acuerdo de paz.

"El Ejército terrorista estadounidense, continuando con sus aventuras intervencionistas en la región y su comportamiento agresivo ha penetrado en espacio aéreo iraní en la región del golfo Pérsico", ha dicho en un comunicado, en el que resalta que los sistemas de defensa antiaérea, "para defender la integridad territorial del país", "identificaron y derribaron un dron MQ-9".

"Asimismo, abrieron fuego contra un dron RQ-4 y contra un avión de combate F-35 que invadieron el espacio iraní, forzándolos a huir y abandonar nuestras aguas territoriales", ha señalado en un comunicado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

En este sentido, ha recalcado que ya avisó en el pasado contra cualquier violación del alto el fuego y ha hecho hincapié en que se reserva "el derecho legítimo a responder" a estos ataques, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños en territorio iraní.

El portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, ha indicado en declaraciones a Europa Press que estos ataques estadounidenses fueron lanzados "en defensa propia" para "proteger" a las tropas estadounidenses "de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes", antes de detallar que los objetivos fueron embarcaciones y bases de lanzamiento de misiles en el sur de Irán.

Por su parte, el portavoz del Ejército de Irán, Abolfazl Shekarchi, ha advertido este mismo martes de que cualquier ataque contra el país recibirá "una respuesta mucho más violenta" que "irá más allá de las fronteras de la región", antes de recalcar que cualquier bloqueo a las exportaciones iraníes llevará a Teherán a "evitar la salida de petróleo" de Oriente Próximo.