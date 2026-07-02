Irán advierte contra acciones del Consejo de Seguridad que "socaven" las negociaciones con EEUU

Archivo - El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha advertido este jueves al Consejo de Seguridad que evite realizar acciones "provocadoras" que "socaven" los esfuerzos realizados para alcanzar un acuerdo más amplio con Estados Unidos, durante una sesión celebrada a petición de Bahréin.

"En un momento en el que las conversaciones técnicas, facilitadas por nuestros hermanos paquistaníes y qataríes, se centran en la aplicación del Memorando de Entendimiento de Islamabad, se espera que el Consejo se abstenga de convocar una reunión que pueda socavar estos esfuerzos en curso", ha declarado tras los encuentros mantenidos esta semana en Doha.

El diplomático iraní ha rechazado "categóricamente" las acusaciones "infundadas" de Estados Unidos, cuyo embajador ante la ONU, Mike Waltz, ha instado a Irán a retomar el diálogo asegurando que "la paciencia del presidente (Donald) Trump no es ilimitada".

"Una vez más, el representante estadounidense ha recurrido a la mentira y la desinformación contra Irán en un intento desesperado por justificar sus actos de agresión ilegales. Los hechos son claros. En medio de negociaciones diplomáticas, junto con el régimen israelí, Estados Unidos traicionó la diplomacia en dos ocasiones y lanzó dos guerras de agresión contra Irán, violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional", ha recordado Iravani ante el grupo de quince países.

El representante de Teherán ha extendido estas críticas a "ciertos miembros occidentales" del Consejo de Seguridad y a Bahréin, país que solicitó la reunión de este jueves tras los ataques registrados en su territorio y en Kuwait el pasado domingo. "En lugar de abordar la causa fundamental de la crisis actual, han ignorado la agresión ilegítima cometida contra Irán, han guardado silencio ante estas graves violaciones y han intentado culpar a la víctima. Su doble moral y su comportamiento hipócrita les han impedido tener credibilidad alguna para dar lecciones a los demás", ha afeado Iravani, tras el intercambio de ataques con Estados Unidos durante el fin de semana.

Con todo, ha defendido que "la prioridad debe ser la plena aplicación del Memorando de Entendimiento y la continuación de las negociaciones para alcanzar un acuerdo integral" con Washington y que el Consejo de Seguridad "respalde este proceso", fomentando el "pleno cumplimiento" del acuerdo preliminar alcanzado el pasado 18 de junio y "abstenerse de acciones provocadoras que puedan socavar la diplomacia o intensificar aún más las tensiones".