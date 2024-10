Irán advierte a EEUU de que "pone a sus tropas en peligro" si las envía a Israel con el sistema THAAD

Archivo - Sistema de defensa antiaérea estadounidense THAAD - Europa Press/Contacto/Ralph Scott - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido este domingo a Estados Unidos de que estaría poniendo a sus tropas "en peligro" si las envía a Israel tras las informaciones publicadas y no confirmadas sobre la presencia de militares estadounidenses para manejar el sistema antiaéreo THAAD.

"Estados Unidos ha estado enviando una cifra récord de armas a Israel. Ahora está poniendo la vida de sus tropas en peligro al desplegarlas para que manejen un sistema de misiles estadounidense en Israel", ha apuntado Araqchi en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Araqchi ha asegurado que "hemos realizado un esfuerzo tremendo en los últimos días para contener una guerra abierta en nuestra región, (pero) digo claramente que no tenemos líneas rojas a la hora de defender a nuestro pueblo y sus intereses".

El mensaje viene acompañado de un gráfico que refleja en dólares la ayuda militar prestada por Estados Unidos a Israel desde 1960, con picos considerables de hasta 14.000 millones de dólares (unos 12.800 millones de euros) al año ponderados con su valor actual en la década de 1970, coincidiendo con las guerras de Israel con los países árabes, pero que ahora superan los 17.900 millones (16.360 millones de euros), según datos oficiales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Entre ambos picos, la cifra se situaba más o menos estable en torno a los 4.000 millones de dólares (3.650 millones de euros) anuales.

Medios israelíes han informado en las últimas horas citando fuentes estadounidenses de que Washington está estudiando la posibilidad de enviar el avanzado sistema de Defensa de Área de Gran Altitud Terminal (THAAD, por sus siglas en inglés) a Israel para proteger a su aliado en caso de un ataque iraní más potente.

Israel ha anunciado que responderá al ataque del 1 de octubre, cuando Irán lanzó unos 200 proyectiles, incluidos misiles balísticos, contra territorio israelí y dando por descontado esta respuesta israelí, Estados Unidos estudia fórmulas defensivas ante la siguiente oleada de represalia, por ejemplo con baterías de misiles del sistema THAAD.

Un responsable estadounidense ha confirmado a 'The Times of Israel' que están estudiando el posible envío del THAAD, pero que todavía no se ha tomado una decisión al respecto.

Un informe del Congreso del pasado mes de abril especifica que Estados Unidos cuenta con siete baterías del sistema de defensa THAAD, considerado complementario del sistema Patriot, solo que con un alcance mayor, de entre 150 y 200 kilómetros. Cada batería consiste de seis lanzaderas montadas en camiones con 48 interceptores, radio y radar y necesita de 95 soldados para funcionar.