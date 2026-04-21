Irán advierte de "graves consecuencias" tras el ataque de EEUU a uno de sus buques en el golfo de Omán

Archivo - El portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, participa en la operación de bloqueo de los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente Trump - Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha advertido este martes de "graves consecuencias" después de que Estados Unidos haya atacado un buque iraní en el golfo de Omán y haya retenido a toda su tripulación, en un nuevo aumento de la tensión en las relaciones bilaterales a apenas un día de que el alto el fuego llegue a su fin.

"Este acto, que fue acompañado de intimidaciones hacia los marineros y la tripulación del buque y sus familias, constituye un acto de piratería marítima y un acto terrorista que no solo va en contra de los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, sino que también es otro ejemplo de clara violación del acuerdo de alto el fuego y se considera un acto de agresión", ha denunciado la cartera en un comunicado.

De esta manera, Irán ha informado a Naciones Unidas de lo sucedido y ha llamado al Consejo de Seguridad a "condenar y responsabilizar el ataque ilegal" sobre el buque 'Touska' perpetrado por Washington. Asimismo, ha asegurado que se reserva el derecho de utilizar sus capacidades para "defender los intereses y la seguridad" nacionales. "Es evidente que Estados Unidos es el único responsable de que la situación en la región se haya complicado aún más", ha concluido.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, informó este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán atacaron, interceptaron y capturaron el 'Touska' --un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según el mandatario-- cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

Sobre las ya tensas relaciones entre ambas potencias, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, puso el pasado domingo en entredicho la voluntad de Estados Unidos de negociar a pesar de su anunciado envío de una delegación a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones e incluso advirtió de que cada vez sospecha más de que podría ser una maniobra para encubrir un nuevo ataque.

En concreto, Pezeshkian mencionaba la "falta de compromiso", el "matonismo" y el "comportamiento ilógico" en las negociaciones y durante el alto el fuego, que se suman al bloqueo naval y la "retórica amenazante de los cargos estadounidenses contra Irán", según declaraciones del mandatario iraní durante una conversación con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, publicada por medios iraníes.