Irán afea a Guterres que eluda condenar a EEUU e Israel, "principales culpables" de la guerra en Oriente Próximo

El portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Irán ha afeado este jueves al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que no sea más específico en sus declaraciones, por ejemplo, eludiendo mencionar a Estados Unidos e Israel, "los dos principales culpables" de la guerra en curso, cuando aborda la situación en Oriente Próximo.

"¿Por qué no llama a las cosas por su nombre? ¿Por qué se niega a nombrar a los dos principales culpables: Estados Unidos e Israel? ¿Por qué rehúye condenar a quienes han concedido impunidad absoluta a los autores de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión?", se ha preguntado su portavoz, Esmaeil Baqaei, en sus redes sociales.

"Tiene usted toda la razón", ha considerado Baqaei, evocando una declaración del pasado 23 de julio en la que el diplomático portugués lamenta el "alarmante desprecio por el Derecho Internacional" y denuncia que "la impunidad se está extendiendo", lo que, según Guterres, "se manifiesta con toda claridad en Oriente Próximo, con consecuencias devastadoras tanto en la región como en todo el mundo".

El representante iraní ha urgido así al secretario general de la ONU a que "asuma su responsabilidad y ayude a evitar que Naciones Unidas y su sistema normativo corran la misma suerte que la Sociedad de Naciones", que colapsó tras fracasar en el intento de evitar la Segunda Guerra Mundial.