Irán cree que el plan de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en EEUU

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Irán ha destacado este lunes que el acuerdo en materia de defensa que hace unos días ratificaron Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, es una muestra de que los países de la región han llegado a la conclusión de que no pueden confiar su seguridad a las "promesas" de Estados Unidos.

El portavoz iraní del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha celebrado que estos tres países hayan elaborado un acuerdo "alternativo" en base a sus propias capacidades y experiencias, "independientemente de las intervenciones destructivas de terceros", según recoge la agencia de noticias ISNA.

En ese sentido, ha explicado que esa percepción de seguridad que Estados Unidos pretende creer que ha contribuido a todo lo contrario y ha incidido en que cualquier plan pasa por ser integral y considerar las realidades históricas y geopolíticas de la zona, además de identificar "correctamente al enemigo".

De igual forma, ha descartado que vaya a suponer cualquier tipo de amenaza a la seguridad de su país. "Tenemos profundos lazos religiosos, históricos y de civilización con Turquía, Pakistán y Arabia Saudí, y no hay motivo para temer que este acuerdo sea perjudicial para Irán", ha señalado.

NEGOCIACIONES EN TORNO A ORMUZ

Baqaei ha informado de que las conversaciones con Omán en relación al estrecho de Ormuz continúan "de manera muy fluida y constructiva", e incluyen la intención de Irán de imponer un "peaje" a cambio de una serie de "servicios marítimos".

"Se crearán mecanismos que, además de seguir el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, también se tendrá en consideración medidas medioambientales, de cooperación para prestar servicios marítimos y de lucha contra el crimen. "Cuando se prestan servicios marítimos, se deben recibir peajes a cambio", ha dicho.

De igual forma, ha vuelto a reiterar que mientras persista la "agresión estadounidense" y no se cumplan las condiciones planteadas por Teherán, no se podrá garantizar que el estrecho de Ormuz sea una vía marítima segura, por lo que ha instado a Washington a cambiar de rumbo para poder hablar de los siguientes pasos.

La disputa sobre los derechos de navegación sobre esta ruta marítima clave es uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Teherán, cuando se cumple ya cerca de un mes desde el inicio de los bombardeos sobre suelo iraní.

Cabe recordar que antes de que Estados Unidos e Israel declararan la guerra a Irán, el tráfico marítimo por el estrecho se desarrollaba en gran medida sin incidentes, sin peajes ni tasas de tránsito.

EL RECHAZO DE ISRAEL AL PLAN DE PAZ PARA GAZA

Por otro lado, Baqaei también se ha referido al rechazo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al plan de paz para Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordando que desde Teherán siempre pusieron en duda que el "régimen sionista" tuviera un interés real por acabar con los ataques.

"Le toca al presidente de Estados Unidos responder", ha dicho el portavoz, que también ha remarcado que Washington "debe rendir cuentas" por el respaldo que ha estado ofreciendo al "régimen israelí" durante todo este conflicto.

"Ya dijimos en ese momento que el régimen israelí no estaba comprometido con ningún tratado ni promesa y que no se debía confiar en él", ha apuntado.