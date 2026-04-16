Irán alerta ante China de que el bloqueo de EEUU del estrecho de Ormuz "agravará" la situación en Oriente Próximo

Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington - CENTCOM EN X

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha alertado este miércoles de que el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y sus "provocadoras" acciones "agravarán" la situación en la región, en el marco de una llamada telefónica mantenida con su homólogo chino, Wang Yi.

"Al describir los últimos acontecimientos en la región tras el alto el fuego, (Araqchi) ha advertido sobre las peligrosas consecuencias de las posiciones y acciones provocadoras de Estados Unidos en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que agravarán la situación en la región", reza el resumen de la conversación difundido por el propio jefe de la diplomacia iraní en sus redes.

Durante este diálogo, Araqchi ha destacado "la decisión responsable de China y Rusia de oponerse a la resolución irracional y unilateral propuesta por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los acontecimientos regionales", una posición ávidamente criticada por Washington en torno a un texto que instaba a Irán a "parar de atacar el golfo (Pérsico), dejar de amenazar a sus vecinos y reabrir el estrecho de Ormuz".

El jefe de Exteriores iraní, por contra, ha considerado que la postura de Moscú y Pekín "ha sido eficaz para prevenir la escalada de tensiones".

Su par chino, a su vez, ha reiterado el apoyo la República Popular "a Irán en la salvaguarda de su soberanía, seguridad y dignidad nacional", según el comunicado difundido por el Ministerio que dirige.

"La situación actual ha alcanzado una etapa crítica de transición de la guerra a la paz, y se abre una oportunidad para la paz", reza el texto, que matiza que "China apoya el mantenimiento del impulso del alto el fuego y las negociaciones, lo cual redunda en el interés fundamental del pueblo iraní y es también la aspiración común de los países de la región y la comunidad internacional".

Asimismo, Wang ha manifestado que "la soberanía, la seguridad y los legítimos derechos e intereses de Irán como Estado ribereño del estrecho de Ormuz deben ser respetados y protegidos", al tiempo que ha apuntado que "la libertad de navegación y la seguridad en el estrecho internacional deben garantizarse", luego de que Estados Unidos haya desplegado a su Armada para bloquear el estratégico paso donde las propias autoridades iraníes restringían el tráfico hasta la entrada del alto el fuego entre Washington y Teherán.

En este contexto, el ministro de Exteriores chino ha alegado que "los esfuerzos para restablecer la navegación normal en el estrecho constituyen un llamamiento unánime de la comunidad internacional".

"China está dispuesta a seguir promoviendo la distensión, facilitando la mejora de las relaciones entre los países de la región y desempeñando un papel constructivo para lograr, en última instancia, una paz y estabilidad duraderas en Oriente Próximo", ha concluido.