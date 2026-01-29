Irán anuncia el despliegue de 1.000 nuevos drones para reforzar las capacidades del Ejército

El comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, ha anunciado este jueves el despliegue de 1.000 drones para reforzar sus fuerzas y ha asegurado que habrá una "respuesta contundente" por parte de Teherán en caso de una intervención militar estadounidense.

"De acuerdo con las amenazas que se avecinan, preservar y mejorar las ventajas estratégicas para un combate rápido y una respuesta aplastante a cualquier invasión es siempre el objetivo del Ejército", ha expresado, según ha recogido la agencia de noticias Mehr.

Hatami ha explicado que estos drones han sido diseñados por expertos del Ejército y en cooperación con el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta las "nuevas amenazas y las enseñanzas" de la guerra de los doce días, la ofensiva militar lanzada por Israel en junio de 2025 a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares.

Sus palabras se producen después de que Trump haya redoblado la presión contra Teherán asegurando que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige hacia Irán y amenazara con un ataque "mucho peor" que el ejecutado en junio si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.