Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EEUU en Jordania y Bahréin

Archivo - Bandera de Irán - LI MUZI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este viernes que han atacado con drones bases del Ejército estadounidense en Jordania y Bahréin, una medida adoptada en represalia por la que se ha convertido ya en la decimotercera noche consecutiva de bombardeos contra suelo iraní.

"Esta mañana, drones kamikaze 'Arash' atacaron tanques de combustible, grandes almacenes, silos y barracones situados en bases pertenecientes a las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Isa, en Bahréin", ha explicado la oficina de relaciones públicas del Ejército en un comunicado recogido por la televisión estatal iraní.

Asimismo, y como parte de la operación militar, un hangar de la base de Al Azraq, en Jordania, también ha sido objetivo de ataques con drones de las fuerzas iraníes. "Allí se escondían mercenarios del Ejército estadounidense", recoge el comunicado, que apunta a que "cualquier acción que atente contra los intereses legítimos y legales de la nación y el sistema sagrado de la República Islámica de Irán perjudicará la seguridad y los intereses económicos de otros países de la región".

Por su parte, las autoridades de Bahréin han confirmado la activación de los sistemas de alerta en todo el país ante posibles ataques. "Los ciudadanos y residentes deben mantener la calma y desplazarse hasta el lugar más seguro que encuentren cerca", ha indicado el Ministerio del Interior en un comunicado difundido a través de redes sociales.