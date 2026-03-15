Irán asegura que los misiles empleados hasta ahora tienen más de una década de antigüedad

Archivo - Un misil lanzado por las Fuerzas Armadas iraníes (archivo) - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado este domingo que la mayoría de los proyectiles empleados hasta ahora en la respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel datan de hace más de una década y que los misiles nuevos aún no han sido utilizados.

"La mayoría de los proyectiles que estamos lanzando fueron fabricados hace una década. Muchos de los misiles que fueron fabricados tras la guerra de los doce días aún no han sido utilizados", ha asegurado la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

Además, el comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, el general Alireza Tangsiri, se ha referido a los países árabes que han colaborado con Estados Unidos en los ataques contra Irán.

"Desde hace años les hemos dicho a los gobernantes del golfo Pérsico que Estados Unidos y los países occidentales no solo no os darán seguridad, sino que cuando haya necesidad, os sacrificarán por sus propios intereses", ha planteado.

"Hoy podéis ver que os han sacrificado por su ambición. La única forma de cambiar es la unidad de los estados islámicos y la expulsión de Estados Unidos de la región", ha afirmado.