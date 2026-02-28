Irán asegura a la ONU que actúa en defensa propia y declara a las bases de EEUU como "objetivos legítimos"

Imagen de archivo de explosiones en Teherán a 28 de febrero de 2026 - Tasnim News Agency/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha enviado este sábado una carta a Naciones Unidas en la que argumenta su base legal para actuar "en defensa propia" contra los ataques lanzados esta mañana por Estados Unidos e Israel a su territorio y para responder contra Israel y las bases militares estadounidenses en la región.

"Los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos y el régimen israelí son una clara violación del artículo 2, párrafo 4, de la Carta de Naciones Unidas y son un claro ejemplo de agresión armada contra la República Islámica de Irán", hacen saber las autoridades en la misiva.

Por ello, Irán está ejerciendo "su derecho inherente y legítimo a la legítima defensa de conformidad con el Artículo 51" del mismo documento.

Las autoridades iraníes avisan que el Ejército empleará todas las capacidades e instalaciones defensivas necesarias para "enfrentarse a esta agresión criminal y disuadir acciones hostiles".

Por ello, "todas las bases, instalaciones y activos de las fuerzas hostiles en la región se considerarán objetivos militares legítimos en el marco del ejercicio por parte de Irán de su derecho a la legítima defensa", de acuerdo con la carta recogida por la radiotelevisión pública iraní IRIB.

"Irán seguirá ejerciendo su derecho a la legítima defensa de manera decisiva y sin demora hasta que la agresión se detenga completa e incondicionalmente", concluye la carta.