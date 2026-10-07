Irán asegura que el 7-O "transformó la resistencia" de los palestinos para "defender su propia tierra"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán. - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Alí Abdolahi, ha asegurado este miércoles que los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí permitió a los palestinos "transformar su resistencia" para pasar a la acción en "defensa de su propia tierra".

"La operación 'Inundación de Al Aqsa' fue más allá de la imaginación del régimen sionista; la defensa del frente de resistencia seguirá adelante hasta que llegue la liberación completa de Al Quds", tal y como ha indicado, en referencia a Jerusalén.

Asimismo, ha indicado que "esta operación cogió por sorpresa al régimen falso y puso en tela de juicio sus cálculos". "Sacudió a los sionistas", ha señalado, antes de hacer hincapié en que con esto se ha logrado "pasar a la ofensiva" y "acelerar la caída de un régimen que asesina a niños", según informaciones recogidas por la cadena de televisión pública, IRIB.

"Los enemigos de la comunidad islámica, especialmente los criminales sionistas, deben saber que las semillas de los mártires de la resistencia, especialmente mártires como Qasem Soleimani, Hasán Nasralá, Ismail Haniye y Yahya Sinwar, marcarán el inicio del final del régimen de ocupación", ha aseverado al referirse al antiguo jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, el exlíder de Hezbolá y los antiguos líderes de Hamás, respectivamente, todos ellos fallecidos por ataques de Estados Unidos o Israel.