Irán baraja que la firma del acuerdo preliminar sea a nivel de presidentes

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismaeil Baqaei - Foad Ashtari/SOPA Images via ZUM / DPA

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores iraní ha apuntado que las autoridades barajan una propuesta para que la firma del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán sea a nivel de presidentes, un pacto que está previsto que se rubrique entre las partes en Suiza este viernes.

"En cuanto al método de firma del memorando de entendimiento, se han propuesto nuevas ideas, una de las cuales es que el texto sea firmado por los presidentes de ambos países, lo cual estamos sopesando y en cierto modo podría ser mejor", ha indicado en declaraciones a la prensa el portavoz de la cartera, Esmaeil Baqaei.

No obstante, ha dejado claro que por el momento el plan no ha cambiado y el encuentro en Suiza "sigue en pie". "Esta idea se está sopesando; si se materializa, la firma se realizará a distancia", ha precisado, según ha recogido la agencia de noticias Mehr.

Está previsto que la firma del memorando de entendimiento entre las partes sea firmada por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, quienes representarán a sus respectivos países en una ceremonia en el resort de lujo Burgenstock, a los pies del lago Lucerna.

El contenido del acuerdo no ha sido desvelado oficialmente todavía, si bien Estados Unidos e Irán han ofrecido distintas versiones sobre las obligaciones económicas que se derivan del pacto o si finalmente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz será gestionado por un mecanismo concertado entre Irán y Omán.