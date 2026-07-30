Irán confirma la muerte de tres de sus miembros en un ataque de EEUU en el noroeste del país

Archivo - Aviones de combate sobre el portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' - CENTCOM - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este jueves la muerte de tres de sus miembros en el marco de los ataques perpetrados durante la noche por el Ejército de Estados Unidos contra Zanyán, en el noroeste de país.

Los fallecidos han sido identificados como Mahmud Molayabari, Mohamed Reza Cheraqi y Yamal Amiri, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim.

Todos ellos han muerto, según la Guardia Revolucionaria, a causa de un ataque "brutal" y "criminal" propio de "un régimen terrorista". Así, ha ofrecido sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

LAS FUERZAS IRANÍES DERRIBAN UN DRON "HOSTIL"

Asimismo, las autoridades iraníes han dicho haber derribado un dron "hostil" en su espacio aéreo sobre la ciudad portuaria de Bandar Jomeini, en el suroeste del país, en un ataque que ha tenido lugar a primera hora de este jueves.

No obstante, las fuerzas israelíes han confirmado que el vehículo aéreo no tripulado ha sido interceptado y destruido. Aunque parte de los escombros han caído sobre una vivienda de la localidad, no se han registrado víctimas mortales ni heridos.

Los equipos pertinentes han sido desplegados en la zona para investigar la procedencia del dron y retirar los restos del mismo.