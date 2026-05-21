Irán confirma la repatriación de 20 marineros retenidos por EEUU en Singapur tras la mediación de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán en la sede de su Embajada en Berlín. - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han confirmado este jueves la repatriación de 20 marineros retenidos en buques incautados por Estados Unidos en aguas de Singapur y ha dado las gracias a Pakistán por su mediación, después de que Islamabad reclamara a las autoridades singapurenses que "faciliten" la vuelta de más de diez marineros paquistaníes y 20 iraníes en esta situación.

"Agradezco sinceramente la acción humanitaria y benevolente del estimado Gobierno de Pakistán a la hora de lograr la liberación de 20 marineros iraníes que estaban en condiciones precarias por la incautación de su buque en aguas de Singapur", ha señalado el embajador iraní en Islamabad, Reza Amiri Moqadam.

Así, ha ensalzado los "incansables esfuerzos" del primer ministro y el ministro de Exteriores paquistaní, Shehbaz Sharif e Ishaq Dar, respectivamente. "Estos marineros fueron trasladados de Singapur a Islamabad tras esfuerzos diplomáticos y han vuelto a su querida patria hace unas horas", ha apostillado en un mensaje en redes sociales.

Dar reclamó el 8 de mayo al ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakishnan, que apoyara los esfuerzos para "facilitar el bienestar y la repatriación de once marineros paquistaníes y 20 iraníes, a bordo de buques incautados por las autoridades estadounidenses y que se encuentran actualmente cerca de aguas singapurenses".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.