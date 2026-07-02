Irán critica la reunión de EEUU con países de la región: "Busca ocultar su comportamiento ilegal"

Archivo - El portavoz de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa.- Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Irán han criticado este jueves la reunión del comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, con los responsables de Defensa de una docena de países de la región, asegurando que es una "pose" que busca "ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal" de Washington en la región.

"Estados Unidos ha demostrado constantemente su absoluto desprecio por la paz y la seguridad auténticas en Asia Occidental. Este tipo de reuniones no son más que una pose, destinada a ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal de Estados Unidos en la región", ha señalado este jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, el alto cargo iraní ha pedido a los países de la región "mantenerse alerta" y "extraer lecciones claras" de la situación en Oriente Próximo tras denunciar que las "agresiones militares y actos maliciosos" de Estados Unidos e Israel han vulnerado "la paz y la seguridad regionales".

También se ha referido al encuentro el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, quien ha cuestionado los beneficios de la presencia del Ejército estadounidense en Oriente Próximo. "¿Ha traído el CENTCOM seguridad o inseguridad a nuestra región? La respuesta es clara", ha declarado en sus redes sociales.

El jefe de la diplomacia iraní ha recalcado que, en cambio, las Fuerzas Armadas de Irán "han demostrado que los extranjeros ni siquiera son capaces de protegerse a sí mismos" y ha defendido que la "paz" en la zona "solo puede mantenerse si es integral e inclusiva, sin injerencias externas".

Cooper se reunió este miércoles con altos mandos militares del Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Yemen.

Los uniformados han debatido sobre la situación actual de la seguridad regional y las "oportunidades" para "mejorar" la colaboración en materia de defensa en la zona, según ha informado el CENTCOM en un comunicado que recalca que han "subrayado su compromiso común con la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz".