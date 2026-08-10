Irán denuncia el "hábito" y la "adicción" de EEUU a imponer sanciones

Archivo - Esmaeil Baqaei, portavoz de Exteriores iraní - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo
MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Exteriores iraní ha denunciado la política de sanciones de Estados Unidos como un "hábito" y una "adicción" que sus autoridades emplean para no hacer uso de la diplomacia y ha advertido de que Washington acabe con "sus últimas posiblidades de salir de forma menos humillante de una crisis que ellos mismos han provocado".
"Cada vez que Washington se muestra incapaz de recurrir a la diplomacia, se refugia en las sanciones; y cada vez que esas sanciones no dan resultado, simplemente aumenta la dosis. Esto ya no es una 'política', es un 'hábito'; y lo que es aún más peligroso, es una adicción que ha desplazado al propio pensamiento", ha advertido en redes sociales su portavoz, Esmaeil Baqaei.
El representante iraní ha afeado al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Soctt Bessent, se haya "jactado de 'asfixiar' a Irán mediante sanciones económicas", lo cual ha considerado como "puro patetismo" y "un claro testimonio de la adicción compulsiva" del Gobierno estadounidense a este tipo de medidas.
En cambio, ha defendido que Teherán "no se dejará estrangular por estos estribillos manidos". "El verdadero riesgo es que los políticos estadounidenses, aferrados a este mal hábito, acaben estrangulando sus propias y últimas posibilidades de salir de forma menos humillante de una crisis que ellos mismos han provocado", ha remachado.