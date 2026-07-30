Irán insta a Bulgaria a reconsiderar la autorización a EEUU para usar sus bases en el contexto de la guerra

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado a su homóloga de Bulgaria, Velislava Petrova, su protesta por autorizar a Estados Unidos el uso de las bases militares en suelo búlgaro, instando a Sofía a que reconsidere este paso y avisando de que la República Islámica "no dudará en defender sus intereses nacionales".

En una llamada telefónica, Araqchi ha asegurado que el paso dado por Bulgaria es "condenable, inaceptable y contrario a las relaciones tradicionales y amistosas entre ambos países". De esta forma, ha afeado que las autoridades búlgaras hayan dado 'luz verde' a que la base aérea de Bezmer, ubicada en la provincia de Yambol, acoja a ocho aviones cisterna estadounidenses KC-135 y a 250 efectivos del Ejército de Estados Unidos en el marco de la ofensiva de Washington contra Irán.

"Esperamos que el Gobierno búlgaro reconsidere urgentemente la decisión tomada. Irán no dudará en defender sus intereses nacionales y su seguridad ante cualquier agresión o acción hostil", ha señalado el jefe de la diplomacia de Irán, según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores que recalca que, "sin duda, cualquier parte que participe de alguna manera en la comisión del crimen de agresión contra Irán debe asumir la responsabilidad de sus consecuencias".

La pasada semana. el Parlamento de Bulgaria autorizó el uso de la base aérea de Bezmer para el repostaje de aviones de Estados Unidos en el contexto de la guerra contra Irán.

El titular de Defensa, Dimitar Stoyanov, negó que este paso suponga la implicación de Bulgaria en el conflicto. "No se desplegarán sistemas de armas ofensivas de ningún tipo en territorio búlgaro. Su presencia temporal no convierte a Bulgaria en parte del conflicto", defendió. La autorización se basa en el acuerdo de cooperación en materia de defensa firmado en 2006 entre Bulgaria y Estados Unidos.