Irán pide a los civiles que se alejen de zonas con presencia de fuerzas de EEUU en Oriente Próximo

Archivo - Imagen de archivo de un lanzamiento de misiles iraníes de largo alcance durante un simulacro militar en un lugar no revelado del Gran Desierto Salado iraní - -/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Archivo

La Guardia Revolucionaria acusa a los militares de usar a la población como "escudos humanos"

El Ejército iraní advierte de que los hoteles que alojen a soldados de EEUU podrían ser objetivo de ataques

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reclamado este viernes a los civiles residentes en la región de Oriente Próximo que se mantengan alejados de las zonas en las que hay presencia de tropas de Estados Unidos, tras acusar a estas fuerzas de intentar usar las zonas civiles como "escudos humanos".

"Las cobardes fuerzas estadounidense-sionistas, que carecen del valor y la capacidad de defender sus propias bases militares, intentan usar a personas inocentes como escudos humanos usando zonas civiles ante su temor a los ataques", ha dicho, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Dado que tenemos el deber de eliminar a las terroristas fuerzas estadounidenses y del régimen usurpador --en referencia a Israel--, que asesinan de forma implacable a civiles y altos cargos, allá donde estén, les recomendamos que abandonen las zonas en las que están presentes las fuerzas estadounidenses para evitar causarles daños", ha señalado en su recomendación a los civiles de la región.

Durante la jornada del jueves, el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, afirmó que "la infraestructura vital y defensiva del régimen sionista, considerado el corazón de Estados Unidos, fue destruida, y ahora hay soldados estadounidenses escondidos en hoteles y centros civiles en países de la región para escapar de los misiles iraníes".

"Los estadounidenses se han visto forzados a huir de sus bases, por primera vez. Los que sobrevivieron, se refugiaron en hoteles", destacó, antes de reclamar a los países de la región que comuniquen a Teherán "los lugares en los que se esconden". "Les perseguiremos y nos vengaremos por las naciones musulmanas", ha agregado.

En este sentido, Shekarchi argumentó que si un hotel acoge a militares estadounidenses, "el hotel es estadounidense". "Cuando queramos golpear, hay que golpear donde estén. Si no respondemos, la guerra es sesgada. ¿Debemos quedarnos parados y permitir que los estadounidenses nos golpeen?", se preguntó, según la agencia iraní de noticias Mehr.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, sostuvo además en redes sociales que "desde el inicio de esta guerra, los soldados estadounidenses huyeron de las bases militares en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para esconderse en hoteles y oficinas".

"Utilizan a los ciudadanos de los países del CCG --cuyo nombre oficial es Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo-- como escudos humanos. En Estados Unidos, los hoteles rechazan las reservas de oficiales que puedan poner en peligro a los clientes. Los hoteles de los países del CCG deberían hacer lo mismo", zanjó.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.