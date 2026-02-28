Irán pide una convocatoria urgente de la Junta de Gobernadores del OIEA

Archivo - Juna de gobernadores del OIEA (archivo) - Europa Press/Contacto/Chinese Permanent Mission to

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha pedido la convocatoria urgente de una reunión de la Junta de Gobernadores, máximo órgano de gobierno del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para tratar el ataque lanzado este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán con el objetivo declarado de forcar un cambio de régimen.

"Esta petición se debe a los ataques militares ilegales iniciados el 28 de febrero de 2026 contra la República Islámica de Irán por parte de Estados Unidos de América y el régimen israelí", ha planteado el embajador iraní ante la ONU, Reza Nayafi, en un comunicado.

Irán recuerda que en los últimos ocho meses Israel ha lanzado "amenazas reiteradas y explícitas" de una acción militar contra el "programa nuclear pacífico" del país.

Ahora, con los ataques, se produce una "violación flagrante de los principios de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto del OIEA, las resoluciones de la Conferencia General del OIEA, las resoluciones de la Conferencia General del OIEA y las normas reconocidas universalmente del Derecho Internacional sobre la inviolabilidad de de la salvaguardia de las instalaciones nucleares", ha reprochado.

En concreto cita las "amenazas públicas vertidas por el vicepresidente estadounidense (JD Vance) y el secretario de Estado (Marco Rubio), así como de altos cargos israelíes" contra el programa nuclear iraní.

"Según sus competencias del Estatuto, el OIEA tiene la responsabilidad urgente de atajar estas amenazas para salvaguardar las instalaciones nucleares y garantizar la integridad, credibilidad y eficacia del sistema de salvaguardias del OIEA", ha argumentado.

Por todo ello insta al director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, a "convocar de inmediato una sesión especial de la Junta de Gobernadores para que los Estados miembro puedan afrontar urgentemente los ataques militares y las amenazas sin precedentes contra las instalaciones pacíficas y custodiadas de la República Islámica de Irán.

La misiva recuerda también al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien trasladó en una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, que la República Islámica de Irán está ejerciendo su inherente y legítimo derecho a la defensa bajo el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas en respuesta a este acto de agresión", ha apuntado.