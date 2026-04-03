Irán pide evitar "acciones provocativas" de cara a la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha pedido evitar "acciones provocativas" de cara a la votación prevista para este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el estrecho de Ormuz, y ha alertado de que Estados Unidos busca "aumentar la presión" sobre el país.

"Cualquier acción de este tipo por parte de los agresores y sus partidarios, incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo complicará la situación", ha afirmado, antes de insistir en que la aprobación de una resolución sobre el tráfico en el estrecho de Ormuz no resolverá el problema, sino que se convertirá en parte del mismo", ha lamentado en un comunicado.

Así, ha indicado que la falta de seguridad en la zona "es resultado de la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán". "Actualmente, el tráfico de buques procedentes de países que no participan en la agresión militar se realiza a través del estrecho de Ormuz con la coordinación de las Fuerzas Armadas iraníes", ha añadido.

Por otra parte, ha recalcado la importancia de que Irán cuenta con su "derecho legítimo a defender su soberanía, su seguridad nacional y su integridad territorial", antes de condenar "los ataques agresivos contra su infraestructura, como puentes, universidades y centros científicos".

Las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.