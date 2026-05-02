Irán presenta a EEUU una propuesta de nueve puntos para "poner fin a la guerra"

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi (archivo) - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov/Kremlin Poo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han presentado a Estados Unidos una propuesta de nueve puntos a Estados Unidos para "poner fin a la guerra" en un plazo de 30 días, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní.

Estados Unidos ha planteado un alto el fuego de dos meses, pero la respuesta de Teherán pretende resolver el contencioso en un mes con puntos clave como garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según Tasnim. Irán espera ahora la respuesta oficial de Estados Unidos a esta propuesta, trasladada a través de los países mediadores.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido contactos diplomáticos con sus homólogos de países como Italia, Francia, Japón o Corea del Sur.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha informado de estos contactos y ha puesto especial énfasis en la convsersación de Araqchi con el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani. "Ha expresado su pesar por el enfoque poco constructivo e irresponsable de algunos países europeos que repiten los falsos estereotipos sobre la cuestión nuclear iraní", ha planteado.

Araquchi "ha declarado que el programa nuclear de Irán es absolutamente pacífico y en lugar de insistir en ese enfoque, estos países deberían condenar explícitamente la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán y responsabilizarlos de sus graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario", ha remachado.