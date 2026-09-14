Irán protesta ante Austria por el bloqueo al viaje a Viena del jefe del organismo nuclear por "presión" de EEUU

Archivo - El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami - Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha convocado este lunes al encargado de negocios de Austria en Teherán para protestar por la negativa de Viena a la entrada al país del jefe del Organismo para la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami, que tenía previsto participar en una reunión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en la capital austriaca.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, Eslami y el resto de la delegación iniciaron el sábado su desplazamiento a Viena, si bien se habría visto obligado a volver a Teherán ante lo que las autoridades de Irán denuncian como "presiones" por parte de Estados Unidos sobre Austria.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha detallado que las autoridades austriacas habrían negado el visado a los miembros de la delegación y ha argumentado que Washington "intenta evitar la presencia y la voz de Irán en foros internacionales a través de presiones a varios países".

"La actuación del Gobierno austriaco, en su calidad de anfitrión, es absolutamente injustificada. Este país, de conformidad con sus obligaciones, debería haber expedido visados para la delegación iraní", ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que Teherán ha trasladado ya su protesta al encargado de negocios austriaco en Teherán.

Asimismo, ha criticado las "numerosas contradicciones" en torno a la situación de Irán y ha lamentado que "se viertan acusaciones, se aprueben resoluciones y se preparen informes falsos sobre un país, mientras se niega el permiso a sus representantes a estar presentes y defenderse", tal y como ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

"La guerra que han iniciado contra Irán no es solo una guerra militar, sino que también continúa en el ámbito diplomático y jurídico, y su objetivo es impedir que la voz de Irán llegue a otros países", ha reiterado. "Utilizaremos todos los medios a nuestra disposición para evitar que se alcance tal objetivo", ha zanjado.

La situación tiene lugar días después de que la Junta de Gobernadores del OIEA aprobara llevar por primera vez en dos décadas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el programa nuclear de Teherán, que ha denunciado el "doble rasero" en torno al caso en pleno conflicto por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.