Irán redobla los contactos con países vecinos ante la amenaza de EEUU de lanzar un ataque

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, tras un encuentro con su gabinete en Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Irán ha redoblado las últimas horas los contactos con países vecinos ante la tensión al alza con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha afirmado que tiene previsto mantener conversaciones con las autoridades iraníes los próximos días, aunque mantiene la amenaza de atacar el país con el despliegue de una flota de una decena de buques de guerra.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha mantenido contactos con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a los que ha trasladado que Irán sigue comprometido con "el diálogo y la diplomacia digna", si Washington busca "genuinamente" la diplomacia y pone fin a "acciones provocadoras y que escalan las tensiones".

Según informa la agencia estatal IRNA, los intercambios se centraron en la situación regional y en las vías para reducir las tensiones y promover la estabilidad. Pezeshkian expresó su agradecimiento por el "apoyo constante y fraternal" de Qatar y Pakistán, manifestando que Teherán sigue centrado en la "diplomacia digna basada en el derecho internacional, el respeto mutuo, evitar las amenazas y coacciones, y la búsqueda de resultados beneficiosos para todas las partes".

El dirigente iraní lamentó que Irán "nunca ha iniciado la guerra y no acoge con agrado los conflictos", avisando de que no benefician a ninguna parte. En este contexto ha asegurado que si Washington "realmente busca negociaciones y una diplomacia genuina", tiene que abandonar "medidas provocativas y inflamatorias y demostrar en la práctica su compromiso con la vía del diálogo".

CONTACTOS DEL MINISTRO DE EXTERIORES

Estas llamadas se suman a los contactos que mantiene el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, con numerosos países de la zona, incluyendo Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Omán y Turquía, país este último al que viaja este viernes para tratar la situación regional con las amenazas estadounidenses de intervenir en el país.

Araqchi ha comunicado a sus contrapartes regionales la posición de Teherán ante las crecientes tensiones con Washington, que ha desplegado una flota de una decena de buques en la zona en medio de las amenazas de usar la fuerza contra Irán si no fructifican las negociaciones sobre cuestiones nucleares.

Según IRNA, en esta ronda de contactos los diplomáticos hicieron hincapié en la necesidad de manejar la situación de manera responsable y cuidar las implicaciones para la seguridad de la región.