Irán reitera el cese de ataques en Líbano para dar pasos en acuerdo con EEUU: "Compromiso a cambio de compromiso"

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en Teherán. - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han reiterado este lunes que el cese de los ataques en Líbano condiciona los próximos pasos a dar en las negociaciones para un acuerdo final con Estados Unidos para la paz en Oriente Próximo, insistiendo en que la base de las conversaciones es el "compromiso a cambio de compromiso".

En un mensaje en redes sociales tras el inicio de las conversaciones con Estados Unidos en Suiza con la mediación de Qatar y Pakistán, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, ha valorado los pasos dados para la creación de mecanismos de control de los puntos del acuerdo preliminar que establece el cese de las hostilidades en Oriente Próximo a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Se establecieron mecanismos de supervisión para garantizar la aplicación de las disposiciones del memorando. Asimismo, se acordó continuar las conversaciones a nivel técnico y de expertos para avanzar en una implementación efectiva del acuerdo de fin de la guerra", ha señalado.

En todo caso, Baqaei ha incidido en la necesidad de cumplir los puntos del acuerdo para seguir dando pasos en las conversaciones con Washington. "Especialmente el apartado 1, relativo al cese de la guerra y de las operaciones militares del régimen sionista en el Líbano mediante la creación de un mecanismo de control del conflicto con la participación de las partes implicadas y de la República del Líbano", ha recalcado.

También ha incidido en el elemento relativo a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos iraníes y la liberación de los activos iraníes bloqueados, todos puntos que rebajan la presión económica sobre Irán. "Facilitarán el proceso de cumplimiento de los compromisos mutuos", ha avisado.

En este sentido ha recordado que "el principio fundamental es compromiso a cambio de compromiso. "La República Islámica de Irán, mientras supervisa el cumplimiento de las obligaciones por parte de la otra parte, utilizará todos los instrumentos a su disposición para garantizar que dichos compromisos sean efectivamente cumplidos", ha resumido.

Pakistán y Qatar, países mediadores en las negociaciones abiertas entre Estados Unidos y Qatar en la localidad suiza de Burgenstock, han afirmado en la madrugada de este lunes que la primera sesión "se ha desarrollado en un ambiente positivo" y ha resultado en "avances alentadores" para aplicar el acuerdo preliminar.

En concreto, las partes han acordado la creación de un comité de alto nivel que "supervisará políticamente la mediación" y al cual informarán "periódicamente" los negociadores principales. La idea es que "dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de controversias para garantizar la implementación efectiva del Memorando de Entendimiento".