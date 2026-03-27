Irán reivindica ante la ONU su derecho a impedir el paso de buques enemigos en el estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Icana News Agency - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha defendido este jueves en una llamada telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la legitimidad de su país para impedir el paso de buques que considere enemigos por el estrecho de Ormuz, enclave estratégico que concentra cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo y que se encuentra bloqueado por Teherán en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Asegurando que la inseguridad existente en el estrecho es producto de las agresiones estadounidenses e israelíes, el jefe de la diplomacia iraní ha identificado como necesarias las medidas adoptadas por Teherán en aras de garantizar la seguridad y la protección de la navegación en la zona, entre ellas impedir el paso de embarcaciones pertenecientes o asociadas "al enemigo" o a sus "aliados".

En esa misma línea, tras insistir sobre la determinación de Irán de "continuar" con su "legítima defensa" de la seguridad, soberanía nacional e integridad territorial del país asiático, Araqchi también ha apelado a la "responsabilidad" de Naciones Unidas de "perseguir las flagrantes violaciones de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, inclusive los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, perpetradas por los agresores".

A su vez, el ministro iraní ha afeado las "exigencias unilaterales de algunas partes" para que Irán "actúe con moderación y ponga fin a la guerra", recordando que fueron Estados Unidos e Israel quienes iniciaron la ofensiva conjunta el pasado 28 de febrero, apenas 24 horas después de la última ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear del país asiático.

"No debe ignorarse que fue Estados Unidos, junto con el régimen sionista, quienes, al traicionar una vez más la diplomacia y poner en peligro la seguridad y los intereses de todos los países de la región, cometieron una agresión militar contra Irán e impusieron la guerra a la región y al mundo", ha remarcado el responsable de la cartera de Exteriores iraní.

Por su parte, ni Guterres ni su oficina se han manifestado hasta el momento sobre esta conversación, si bien su portavoz, Stéphane Dujarric, ha abordado en rueda de prensa la navegación por el estrecho de Ormuz, subrayando que para Guterres tiene que ver con el respeto del Derecho Internacional y la libertad de navegación, pese a que, ha confesado, "es evidente que la situación es la que es".