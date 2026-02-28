Irán responde con más de 1.200 proyectiles al ataque extranjero más potente contra la república islámica

Imagen de archivo de simulacro iraní en el estrecho de Ormuz - Europa Press/Contacto/Sepahnews

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado de que, desde el comienzo de los ataques de este sábado de Israel y Estados Unidos contra el país, ha disparado más de 1.200 proyectiles en respuesta dirigidos contra Israel y las posiciones militares estadounidenses en la región.

"Inmediatamente después del ataque israelí, se lanzaron alrededor de 1.200 misiles desde territorio iraní en respuesta", ha informado la comandancia de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por los medios nacionales.

Los ataques de represalia iraníes contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí habrían causado 200 víctimas norteamericanas, entre muertos y heridos, según ha informado este sábado la Guardia Revolucionaria iraní. EEUU no ha confirmado esta información.

Por su parte, fuentes militares israelíes estiman que unos 200 de estos proyectiles han ido dirigidos contra su territorio. El servicio de Emergencias de Israel ha informado de que al menos 89 personas han resultado heridas de carácter leve, la inmensa mayoría mientras escapaban de los bombardeos.

Israel ha asegurado que su operación "León Rugiente" ha representado el despliegue aéreo más importante de su historia. El Ejército ha cifrado en unos 200 los aviones de combate que han atacado sistemas de misiles y de defensa aérea iraníes en el oeste y centro de Irán, incluyendo la capital, Teherán.

"Los aviones combate lanzaron simultáneamente cientos de municiones contra unos 500 objetivos, incluyendo sistemas de defensa aérea y lanzamisiles, en varios puntos de Irán", ha añadido el Ejército israelí.

"Los ataques a los sistemas de defensa permitieron la expansión de la superioridad aérea de la Fuerza Aérea sobre el territorio aéreo iraní y degradaron severamente las capacidades ofensivas del régimen", según el comunicado.

A la espera de que Estados Unidos proporcione información exacta sobre el desarrollo de su operación, Irán no ha ofrecido datos sobre la situación de los objetivos atacados y sus primeros balances se remiten a víctimas civiles causadas por los bombardeos: al menos 85 niñas en una escuela primaria de Hormozgán y otras 15 personas en un gimnasio de Lamerd, en la provincia de Fars, en la costa iraní del golfo Pérsico.