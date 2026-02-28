Irán sufre un corte "casi total" de la conexión a Internet en plena ofensiva sorpresa de EEUU e Israel

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Irán ha sufrido este sábado un corte "casi total" de la conexión a Internet en plena ofensiva sorpresa por parte de Estados Unidos e Israel, lanzada en mitad de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"Los datos de red muestra que Irán está en medio de un corte casi total de Internet, con la conectividad nacional al 4% respecto a los niveles habituales", ha indicado NetBlocks, un organismo dedicado a seguir la situación de Internet a nivel mundial.

Así, ha apuntado que "este incidente tiene lugar en medio de operaciones de combate estadounidenses e israelíes y coincide con las medidas empleadas durante la guerra del año pasado con Israel", horas después de indicar que la conectividad había caído al 54% respecto a los niveles normales.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.