Irán ultima los preparativos para el funeral de tres días en honor a Jamenei tras posponerlo sin fecha

Archivo - Una protesta en Irak en memoria del fallecido ayatolá Alí Jamenei - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán ultiman los preparativos para el funeral de tres días en honor del fallecido líder supremo del país, Alí Jamenei, que fue pospuesto a principios de marzo tras la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Se están ultimando los planes para la celebración de la ceremonia de despedida, funeral y entierro del santo cuerpo del imán mártir con la participación de instituciones y municipios de todo el país", ha detallado el vicealcalde de Teherán para asuntos culturales y sociales, Mohamed Amin Tavakolizadé, según ha recogido Tasnim.

Se espera que la ceremonia en Teherán dure al menos 24 horas, tras lo cual el cuerpo del ayatolá será trasladado a las ciudades de Qom y finalmente a la ciudad santa de Mashhad para una ceremonia similar. El funeral de Estado, que iba a celebrarse en el mausoleo Imam Jomeini de la capital, fue pospuesto sin fecha el pasado 4 de marzo.

Jamenei murió el 28 de febrero en la primera oleada de bombardeos desatada por Estados Unidos e Israel, un ataque en el que además fallecieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.