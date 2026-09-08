Islandia convoca al embajador de EEUU por el mapa de Trump que muestra al país bajo la bandera estadounidense

Archivo - La primera ministra de Islandia, Kristrun Frostadottir - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Islandia ha convocado al embajador de Estados Unidos en Reikiavik, Billy Long, después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, publicara un mapa en redes sociales que muestra a países como Islandia, Canadá y México, así como la isla danesa de Groenlandia, bajo la bandera estadounidense.

"Había razones para convocar al embajador y transmitirle un mensaje muy claro de nuestra parte de que esto es totalmente inaceptable", ha confirmado la ministra de Exteriores islandesa, Katrín Gunnarsdóttir, en una rueda de prensa este martes junto a la primera ministra del país, Kristrún Frostadóttir.

La titular de Exteriores ha resaltado que los funcionarios estadounidenses de la Administración Trump le han transmitido al Gobierno islandés "en repetidas ocasiones" que no deben "tomarse al pie de la letra" todo lo que diga el magnate republicano, si bien se ha mostrado en desacuerdo con esta postura.

"Eso es precisamente lo que estamos haciendo: recalcar que Islandia es soberana, un Estado independiente responsable de su propio destino. Nadie más puede manipular ni controlar nuestra independencia o soberanía", ha apuntado.

Asimismo, la titular de Exteriores ha indicado que difundir este tipo de publicaciones en redes sociales no es "ninguna broma" y que, si pretende serlo, es "una broma de mal gusto". "Somos un Estado soberano e independiente. Esto lo dejé bien claro. Por lo demás, la conversación fue cordial", ha subrayado.

En la misma línea se ha pronunciado la primera ministra islandesa, quien ha asegurado que el trasfondo es "ridículo". "Es un insulto para los islandeses, canadienses y groenlandeses expresarse de esta manera. Deberíamos ser claros al respecto. No tiene nada de gracioso ni normal burlarse de la soberanía de los Estados, especialmente hoy en día, cuando no es algo que se dé por sentado", ha agregado.

El mapa, publicado en la víspera por el inquilino de la Casa Blanca en sus redes sociales, mostraba a países como Estados Unidos, Canadá, Islandia, México, así como a la isla danesa de Groenlandia y las regiones de Centroamérica y el Caribe cubiertas por la bandera estadounidense, con la denominación de "Estados Unidos de América".

Las amenazas de Trump de tomar el control de la isla danesa semiautónoma de Groenlandia tras el éxito de su intervención militar en Venezuela --que se saldó con la detención del presidente, Nicolás Maduro-- han provocado tensiones en Europa ante las aspiraciones expansionistas del magnate republicano, que se ha referido en reiteradas ocasiones a Canadá como "el estado 51" y que recientemente ha cambiado el nombre del Lago Ontario por Lago América.