Israel abre el asentamiento de Ganim 20 años después de su clausura por el plan de retirada de 2005

Fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Balata, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser ishatyeh

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han abierto nuevamente este jueves el asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, más de 20 años después de su clausura como parte del plan de retirada de 2005 aprobado por el entonces primer ministro Ariel Sharon.

"Veintiún años después de la expulsión: la comunidad de Ganim ha sido restablecida y familias se han instalado allí. Después de la decisión del gabinete que ha llevado a regularizar decenas de asentamientos, esta mañana hemos aterrizado nuevamente en Ganim, uno de los cuatro asentamientos desalojados del norte de Samaria (Cisjordania ocupada)", ha celebrado el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, en redes sociales.

Por su parte, el jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, ha tildado de "histórica" la jornada y ha publicado una fotografía de una familia de colonos con una bandera israelí después de que el Parlamento israelí aprobara una legislación en febrero de 2023 para permitir el regreso a estos asentamientos.

Ganim es uno de los cuatro asentamientos en Cisjordania evacuados por Israel como parte del plan de retirada parcial de 2005, junto con Homesh, Sa Nur y Kadim. Su ubicación aislada en el norte de Cisjordania, cerca de Yenín, fue una de las principales razones de su desmantelamiento.

Esto se produce después de que las autoridades israelíes inauguraran un nuevo asentamiento llamado Emek Dotan en terrenos pertenecientes a la ciudad de Arraba, al suroeste de Yenín, en el marco de la expansión de las colonias judías en territorio palestino.

Naciones Unidas y la Unión Europea consideran que los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales según el Derecho Internacional. La ONU tiene una 'lista negra' con más de 150 compañías vinculadas de forma directa o indirecta con la actividad económica y el mantenimiento de dichos asentamientos.