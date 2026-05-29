Israel acusa a Hezbolá de dañar una iglesia en un ataque contra la localidad de Marjayun, en el sur de Líbano

Archivo - Intercambio de proyectiles entre el Ejército israelí y Hezbolá en Marjayun, en el sur de Líbano (Archivo) - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha acusado este viernes al partido-milicia chií Hezbolá de dañar la iglesia de San Jorge en la localidad de Marjayun, de mayoría cristiana y ubicada en el sur de Líbano, como consecuencia de una oleada de proyectiles lanzada sobre la zona.

El Ejército israelí ha publicado un vídeo del presunto ataque en el que se aprecian los impactos a lo lejos de al menos siete proyectiles sobre distintos puntos de la localidad de Marjayun, si bien no hay imágenes concretas sobre el ataque a la iglesia.

Asimismo, las autoridades castrenses han difundido fotografías que muestran los destrozos en el edificio, con parte del tejado derruido y escombros por el suelo. "Este incidente demuestra una vez más cómo Hezbolá sigue poniendo en peligro y perjudicando a la población civil libanesa", ha indicado, sin dar más información al respecto.

La acusación se produce horas después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya confirmado que las tropas israelíes ha cruzado más allá del río Litani, avanzando hacia posiciones estratégica desde el sur de Líbano hasta el centro del país.

El Ejército israelí ha intensificado su ofensiva en Líbano en las últimas horas, donde ya han muerto más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.