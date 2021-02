Israel advierte de que falsificar los certificados de vacunación podría implicar penas de cárcel

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha advertido este jueves de que falsificar los certificados de vacunación contra el coronavirus podría acarrear penas de cárcel, después de las informaciones en medios locales sobre la existencia de un 'mercado negro' en redes sociales para obtener este documento, que permitiría una mayor movilidad a sus propietarios.

El ministro de Sanidad israelí, Yuli Edelstein, ha recalcado que el 'pasaporte verde' será entregado a aquellas personas que hayan sido vacunadas contra el coronavirus y ha agregado que el mismo tendrá un código QR que permitirá comprobar que su propietario está inmunizado contra la COVID-19.

Así, ha pedido a la población que sea paciente y ha alertado de que la falsificación del documento derivará en la presentación de cargos contra los responsables que podrían implicar una pena de cárcel, sin dar más detalles, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

"Somos conscientes de la posibilidad de falsificar el certificado. Cualquiera que piense que esto es un juego de niños e imprima un certificado de vacunación en casa que será cogido y que este pasatiempo terminará en prisión", ha advertido, según ha informado la cadena de televisión israelí Channel 11.

Por otra parte, ha subrayado que "no hay y no habrá obligación de vacunarse en Israel" y ha añadido que "no habrá sanciones contra aquellos que no se hayan vacunado", antes de hacer hincapié en que "si se mantiene una alta tasa de inmunización y se respetan las normas, no será necesario un cuarto confinamiento".

El Gobierno de Israel aprobó durante la noche del lunes un plan para la retirada gradual de las restricciones tras un tercer confinamiento en el país. Así, se procederá el domingo a la reapertura de más clases en escuelas, centros comerciales, mercados, museos, sinagogas y bibliotecas.

Sin embargo, Ran Bar-Zik, un experto en ciberseguridad, indicó el martes que el documento que permitiría una mayor movilidad a sus propietarios es "fácil" de falsificar con "un programa de gráficos" y agregó que el código QR no está encriptado y corresponde directamente a una línea de texto, según el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, la cadena de televisión Channel 12 ha agregado que existe ya un 'mercado negro' de certificados en Telegram, donde cerca de 100.000 usuarios se habrían unido a distintos grupos que ofrecen facilitar estas falsificaciones, sin que las autoridades se hayan pronunciado sobre este extremo.

El Ministerio de Sanidad israelí ha detallado este mismo jueves que hasta la fecha se han detectado 740.527 casos de coronavirus, con 5.486 fallecidos. Asimismo, ha agregado que en estos momentos hay 52.756 casos activos, incluidos 928 pacientes en estado grave, y ha detallado que 4.138.158 personas han recibido la primera dosis de la vacuna, con 2.765.411 habiendo recibido también la segunda.