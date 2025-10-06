Israel amplía hasta el miércoles el arresto de la española de la flotilla acusada de agresión

Decenas de personas esperan la llegada de los 21 ciudadanos españoles integrantes de la Sumud Global Flotilla al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han ampliado hasta el miércoles la detención de una activista española de la Global Sumud Flotilla acusada el domingo de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico.

La Policía de Israel ha confirmado en redes sociales la prórroga del arresto de esta activista, que fue evacuada desde la cárcel de Ktziot a una comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, para ser interrogada tras la supuesta agresión.

El Ministerio de Exteriores israelí había informado de este incidente el domingo, en un mensaje en el que aseguró que la trabajadora de la cárcel había sufrido heridas leves.

En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla. Un primer grupo de 21 aterrizó el domingo en España tras ser deportado desde Israel y para este lunes se esperaba el retorno de los 28 españoles restantes, que finalmente no se producirá en su totalidad.