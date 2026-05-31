Israel anuncia una operación militar en el sur de Líbano para ampliar su control sobre zonas vinculadas a Hezbolá

Consecuencias de un ataque israelí en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este domingo el lanzamiento de una operación militar en varias zonas del sur de Líbano, incluidas la cresta de Beaufort y el área de Wadi al Saluki, con el objetivo declarado de destruir infraestructuras del partido-milicia chií Hezbolá y fortalecer su presencia operativa cerca de la frontera entre ambos países.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes, la ofensiva comenzó hace varios días y forma parte de los esfuerzos israelíes para neutralizar lo que consideran amenazas contra las localidades del norte de Israel, especialmente en la región de Galilea y la localidad de Metula.

En concreto, las FDI han indicado que la operación busca "desmantelar la infraestructura terrorista y eliminar a los terroristas" presentes en la zona. A tal fin, el Ejército israelí ha señalado que sus tropas han cruzado el río Litani y han ampliado las operaciones contra objetivos vinculados a Hezbolá situados al norte de este curso fluvial.

Asimismo, la nota castrense ha asegurado que la campaña "se está extendiendo a otras zonas" y que las fuerzas desplegadas están preparadas para ampliar la ofensiva en función de las necesidades operativas.

La operación en cuestión ha sido autorizada por el jefe del Estado Mayor israelí tras un proceso de planificación llevado a cabo por el Mando Norte y sus esfuerzos se centran en consolidar el control sobre la cresta de Beaufort y Wadi al Saluki, así como en debilitar las capacidades del movimiento chií libanés y destruir infraestructuras que, según Israel, han sido establecidas bajo dirección iraní.

A este respecto, las autoridades militares israelíes han apuntado, que desde la cresta de Beaufort, miembros de Hezbolá han coordinado actividades militares y efectuado ataques contra territorio israelí. También han afirmado que sus tropas han actuado contra instalaciones de lanzamiento desde las que se han disparado "cientos de proyectiles" contra civiles y militares israelíes.

Antes del avance terrestre, la Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo una oleada de bombardeos contra posiciones de Hezbolá en la zona, en una operación apoyada igualmente por fuego de artillería y carros de combate. Además, han realizaron ataques sobre posiciones consideradas estratégicas, y han "localizado y neutralizado" infraestructuras militares en el entorno del Litani, desarrollando asimismo trabajos de ingeniería para facilitar el avance de las tropas.

"Las FDI continuarán operando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", ha concluido el Ejército hebreo.

Este comunicado llega después de que las autoridades militares de Israel hayan emitido este sábado nuevas órdenes de evacuación forzada a una decena de poblaciones del sur de Líbano que se encuentran al norte del río Litani, frente de la invasión israelí del país hasta este pasado viernes, cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó una expansión de las operaciones tras días de recrudecimiento de sus ataques.

Todo ello, tras una oleada de nuevos bombardeos nocturnos de Israel que han dejado al menos tres muertos y en torno a una decena de heridos.

Las últimas hostilidades a gran escala entre ambos países estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.