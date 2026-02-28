Israel asegura haber atacado "cientos de objetivos militares" en el oeste de la capital de Irán

Archivo - Un avión de combate F-15 israelí despegando para bombardear objetivos hutíes en Hodeida, Yemen - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este sábado que su campaña de bombardeos junto a Estados Unidos contra Irán ha alcanzado "cientos de objetivos militares" en el oeste de la capital, Teherán, horas después de una oleada de ataques lanzada por sorpresa en plenas negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Como parte de la operación 'León Rugiente', la Fuerza Aérea ha atacado cientos de objetivos militares, incluidas lanzaderas, del régimen terrorista de Irán en el oeste de Teherán", ha dicho en un mensaje en redes sociales, en el que ha subrayado que además "trabaja para interceptar" los misiles y drones lanzados por las fuerzas iraníes contra Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.