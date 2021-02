Israel autoriza un plan de vacunación contra la COVID-19 para más de 12.000 trabajadores palestinos

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha aprobado este domingo un plan de vacunación para inmunizar a más de 12.000 trabajadores palestinos que cuenten con un permiso para trabajar en el país o en los asentamientos de Cisjordania.

Así lo ha comunicado el Ministerio de Defensa en un comunicado, donde el coordinador de actividades gubernamentales en los territorios, que administra los asuntos civiles palestinos, ha detallado que "en los próximos días" se lanzará esta campaña de vacunación.

Unos 120.000 palestinos trabajan legalmente en Israel o en asentamientos israelíes, según estadísticas del Gobierno. El constante movimiento de estos trabajadores entre ambos territorios ha levantado preocupación en las autoridades palestinas e israelíes, ante la posibilidad de incrementar los contagios.

Israel, uno de los países que más rápido ha vacunado a su población, ya cuenta con más de la mitad de sus habitantes inyectados con al menos una dosis, mientras que Palestina solo ha recibido cargamentos puntuales con inoculaciones. La Autoridad Palestina espera poder comenzar con la campaña de inmunización en marzo con la llegada de un lote de AstraZeneca.

A pesar de las denuncias por parte de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, las autoridades israelíes han decidido no vacunar a los palestinos.

Estas mismas ONG, a pesar de que han acogido con beneplácito el anuncio de Israel, ha insistido en que "vacunar a los trabajadores palestinos es un paso necesario, y más vale tarde que nunca, pero Israel tiene la obligación moral y legal de proveer para toda la población palestina", ha añadido el director de Physicians for Human Rights Israel, Ran Goldstein, informe 'The Times of Israel'.

Hasta el momento, Israel ha detectado 775.807 positivos de coronavirus, de los cuales 5.752 son pacientes que han perdido la vida, mientras que Palestina suma 183.612 casos y 2.042 víctimas mortales.