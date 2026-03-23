Israel bombardea de nuevo la capital de Líbano

Bombardeo israelí en Beirut (archivo) - Europa Press/Contacto/Daniel Carde

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado este lunes de nuevo los barrios del sur Beirut, considerado bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá, sin que por el momento haya constancia de víctimas.

En un primer ataque, Israel ha bombardeado el barrio de Bir Abed. Después ha atacado Burj el Brajné y por último ha lanzado bombas sobre el barrio de Haret Hreik, informa el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

El Ejército israelí ha confirmado el inicio de "una serie de ataques aéreos contra la infraestructura de Hezbolá" en Beirut. Más detalles próximamente", ha indicado.

Por otra parte, una persona ha muerto en un bombardeo israelí en Hazmié, al este de Beirut, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad libanés. El Ministerio ha confirmado este mismo lunes que 1.039 personas han muerto y 2.876 han resultado heridas en ataques israelíes desde el inicio de la ofensiva, el pasado 2 de marzo.

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado por otra parte de la captura de dos miembros de la Fuerza Raduán, las fuerzas especiales de la milicia de Hezbolá. "El ejército israelí ha capturado a combatientes armados de la Fuerza Raduán en el sur del Líbano", ha explicado el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee.

"Durante una operación llevada a cabo por fuerzas de la Brigada Givati en el sur del Líbano para localizar equipo militar, los soldados avistaron a varios combatientes de la Fuerza Raduán de Hezbolá que planeaban lanzar un misil antitanque contra las tropas", ha relatado Adraee. Los individuos "habían establecido una posición de tiro y planeaban lanzar cohetes hacia asentamientos del norte", ha insistido.

Fueron detenidos tras rendirse poco después de ser detectados por las fuerzas israelíes. Se encontraron numerosas armas y equipo militar. "El edificio desde el que operaban fue destruido", ha relatado Adraee.

El portavoz israelí ha asegurado que los dos combatientes llegaron al sur de Líbano desde el valle de la Bekaa, lo que "demuestra una vez más que el Ejército libanés no ha logrado impedir el traslado de combatientes y material militar a la zona al sur del río Litani". El Ejército israelí comenzó el domingo la voladura de los puentes que cruzan el río Litani, lo que aísla en la práctica el sur de Líbano del resto del país.