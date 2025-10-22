Israel entrega los cadáveres de otros 30 palestinos que retenía en el marco del acuerdo con Hamás en Gaza

Palestinos preparan el entierro de más de 50 cadáveres no identificados entregados por Israel en el marco del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Las autoridades gazatíes dicen que solo han podido identificar hasta ahora a 57 de los 195 cuerpos entregados por Israel

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han confirmado este miércoles la recepción de otros 30 cadáveres entregados por el Gobierno de Israel en el marco del acuerdo alcanzado para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado que los cuerpos han sido entregados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha estado mediando en estos procedimientos, antes de resaltar que hasta la fecha se han recibido 195 cadáveres que retenía Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra Gaza.

Asimismo, ha manifestado que sus equipos "siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos hasta completar los exámenes, documentación y entrega a sus familias", antes de reiterar que algunos de ellos "muestran signos de torturas, palizas, están esposados o con los ojos tapados", tras acusar en varias ocasiones a Israel de malos tratos a estas personas durante su detención.

"Hasta la fecha han sido identificados 57 mártires por sus familias", ha afirmado, al tiempo que ha hecho hincapié que los cuerpos de otras 54 personas no identificadas han sido enterradas este mismo miércoles en una fosa común. El director general del ministerio, Munir al Barsh, ha subrayado que "las primeras imágenes de los cuerpos entregados por la ocupación son impactantes y aterradoras".

En este sentido, Al Barsh ha denunciado que algunos de estos cuerpos "presentan signos de torturas, de haber sido pisoteados, quemados, estrangulados con cuerdas y ejecutados a corta distancia", según el diario palestino 'Filastin', sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado sobre estas acusaciones, que han sido continuadas por parte de las autoridades gazatíes desde el inicio del proceso de entrega de cadáveres.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado que durante las últimas 24 horas se han confirmado otros cinco fallecidos, uno tiroteado por las fuerzas israelíes y cuatro cadáveres recuperados de zonas de las que se han replegado las tropas israelíes, al tiempo que ha indicado que "el balance de la agresión ha aumentado a 68.234 mártires y 170.373 desde el 7 de octubre de 2023".

"Desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado 88 mártires, 315 heridos y se han recuperado 436 cadáveres", ha apuntado, si bien ha incidido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar en estos momentos", por lo que considera que la cifra de fallecidos es superior.